Siria: ospedale Msf colpito da Usa

L'ospedale di Medici senza Frontiere, nella provincia di Idlib in Siria, sarebbe stato colpito da jet americani. Lo sostiene l'ambasciatore siriano in Russia, Riyad Haddad, per il quale "le forze aeree russe non hanno nulla a che fare con questo". In precedenza Mosca aveva negato un suo coinvolgimento nel raid, parlando di "propaganda turca". Nell'attacco sono morte nove persone, tra cui un neonato.