Siria, opposizione: non accetteremo mai qualsiasi ruolo di Assad

Dopo la presa di posizione di Washington che ha fatto sapere come la cacciata di Bashar Al Assad "non è più una priorità", l'opposizione siriana ha ribadito di rifiutare qualsiasi ruolo, attuale o futuro, del presidente siriano. "L'opposizione non accetterà mai che Bashar Al Assad abbia un ruolo in qualsiasi momento, la nostra posizione non cambierà", ha dichiarato Monzer Makhos, uno dei portavoce dell'Alto comitato dei negoziati.