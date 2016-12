Siria, opposizione: i ribelli hanno rotto l'assedio di Aleppo

I ribelli siriani hanno rotto l'assedio di Aleppo, come annuncia la Coalizione delle opposizioni del Paese. In mattinata era iniziata l'offensiva per la conquista dell'Artilley College. Il presidente della Coalizione, Anas Alabdah, ringrazia i combattenti anti-Assad che "stanno scrivendo un nuovo capitolo della storia siriana con il loro sangue". Secondo alcuni testimoni, diversi civili sono scesi nelle strade di Aleppo per festeggiare la vittoria.