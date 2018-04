Siria, Opac: "Presto una missione per indagare sull'attacco di Duma"

Mentre la Russia esprime all'Onu la sua contrarietà alla bozza Usa per un nuovo meccanismo d'inchiesta sulla strage di Duma, l'Opac prepara una missione per indagare sul presunto attacco chimico. L'Organizzazione internazionale ha chiesto a Damasco di prendere le misure necessarie in vista dell'arrivo della sua squadra. Contemporaneamente, Siria e Russia hanno chiesto di indagare sulle accuse relative all'uso di armi chimiche.