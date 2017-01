Siria, Onu: "Tregua sia preludio per negoziati costruttivi"

L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Staffan de Mistura, ha espresso la sua soddisfazione per l'annuncio del cessate il fuoco, che dovrebbe entrare in vigore in tutto il Paese a mezzanotte del 30 dicembre, definendolo "un passo cruciale" verso trattative diplomatiche che portino alla fine dal conflitto. Per De Mistura il ritorno alla calma in Siria potrebbe facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari.