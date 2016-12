Siria, Onu: stop aiuti umanitari

L'Onu ha sospeso il suo intervento umanitario nelle zone della Siria interessate dal recente aumento delle attività militari: lo ha comunicato l'ufficio dell'inviato speciale dell'Onu in Siria, Staffan de Mistura. Il team sul campo aveva già intrapreso i preparativi per dare il via all'intervento umanitario, come parte dell'attuazione di un accordo di cessate il fuoco.