Siria, Onu sollecita accordo su tregua di 48 ore ad Aleppo

L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria ad accordarsi entro domenica sul via libera a una prima tregua di 48 ore ad Aleppo per consentire la consegna degli aiuti umanitari. De Mistura ha spiegato che i convogli sono stati "pre-posizionati" e sono pronti a entrare in città, a partire dalla Castello Road conquistata dalle forze del regime a luglio.