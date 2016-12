Siria,Onu:si lavora a colloqui pace

Le Nazioni Unite stanno lavorando per dare il via a colloqui di pace tra le parti in guerra in Siria e per un cessate il fuoco nazionale nel mese di gennaio. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Il piano di pace concordato il mese scorso da 17 nazioni a Vienna prevede il primo gennaio come il termine ultimo per l'avvio dei negoziati tra il governo e l'opposizione.