Siria, Onu: interrompere assedio Aleppo est o rischio sterminio

Il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari Stephen O'Brien ha implorato il Consiglio di Sicurezza Onu di fare qualcosa per interrompere l'assedio di Aleppo est. "Gli abitanti - ha detto - sono a rischio sterminio. Per il bene dell'umanità chiediamo alle parti e a chi ha influenza di fare tutto quanto in loro potere per proteggere i civili e consentire l'accesso alle zone assediata, prima che diventi un enorme cimitero".