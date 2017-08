Siria, Onu: colloqui senza svolte, ma si fanno progressi

"Non ci sono state svolte, né rotture, ma progressi". Lo ha affermato a Ginevra l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, al termine del settimo round di colloqui "intrasiriani", per ora indiretti, tra le delegazioni del governo e delle opposizioni. "Stiamo compiendo un lavoro preparatorio" per quando potranno cominciare i veri negoziati sostanziali, "forse non così lontani", ha aggiunto de Mistura.