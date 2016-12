Siria, Ong: uccisi i primi 8 civili dopo la tregua, 4 sono bambini

Almeno otto civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi nelle ultime 24 ore in Siria dalle bombe di aerei governativi in aree del cessate il fuoco. Lo denuncia l'Osservatorio nazionale per i diritti umani Ondus. Si tratta delle prime vittime civili dopo l'entrata in vigore della tregua, lunedì. Damasco accusa i ribelli di aver violato il cessate il fuoco altre 44 volte nelle ultime 24 ore, colpendo i dintorni di Damasco, Aleppo, Latakia e Homs.