Siria, ong: raid su Aleppo, uccisi 20 civili tra cui tre bambini

Almeno venti civili, tra cui anche tre bambini, sono rimasti uccisi in raid aerei che hanno colpito alcune aree di Aleppo al di fuori del controllo governativo. La denuncia arriva dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che segnala, tra i quartieri finiti sotto tiro, quelli di Al Sakhur e di Al Bab. Secondo l'ong il bilancio è destinato ad aggravarsi.