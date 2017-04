Siria,Ong: raid russo su città colpita da attacco chimico: un morto

Una donna è rimasta uccisa in un bombardamento aereo avvenuto nella città siriana colpita martedì dal presunto attacco chimico, nel quale sono morte 87 persone e che è stato attribuito alle forze governative siriane. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria ha atttribuito il raid, compiuto su Khan Sheikhun, all'aviazione russa. La donna, aggiungono le fonti, era una profuga originaria della zona a nord di Hama.