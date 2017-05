Siria, ong: raid russi e siriani nelle zone della de-escalation

Intensi raid aerei governativi e russi sono stati segnalati in varie aree della Siria occidentale fuori dal controllo governativo. Si tratta di territori che, secondo l'accordo di Astana firmato venerdì, devono diventare "zone di de-escalation" e "zone sicure". A riferirlo è stata l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che si avvale di una fitta rete di ricercatori nel Paese