Siria, ong: raid governativi su Damasco e Idlib, molti civili uccisi

Sono 23 i civili uccisi in Siria in diversi raid governativi a Damasco, nell'area est della capitale, assediata da truppe lealiste e controllata da gruppi armati delle opposizioni. Tra le vittime ci sono almeno quattro bambini e due donne, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani. Altre 16 persone sono rimaste uccise nella regione di Idlib in seguito a raid governativi contro ospedali, cliniche e altre infrastrutture civili.