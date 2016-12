Siria, ong: "Oltre mille civili uccisi nel solo mese di aprile"

Nel mese di aprile 1.041 civili sono stati uccisi in Siria. E' quanto emerge da un rapporto diffuso dalla ong "Rete siriana per i diritti umani". Gran parte delle vittime, 718, sono decedute in seguito a raid del regime di Damasco. Tra loro 61 bambini e 43 donne. Sempre secondo l'ong, sono 73, invece, i civili uccisi dall'Isis e dalle organizzazioni islamiste.