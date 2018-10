Siria, Ong: oltre 100 famiglie rapite dall'Isis in un campo profughi

Centinaia di persone sono state rapite dai combattenti dello Stato Islamico in un campo profughi nella Siria orientale. Lo ha denunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha parlato di "oltre 100 famiglie" portate via dai miliziani durante un contrattacco del gruppo jihadista contro l'avanzata delle forze appoggiate dagli Stati Uniti.