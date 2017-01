Siria, Ong: offensiva Isis nell'est del Paese, 120 vittime

Strage nell'est della Siria, dove in tre giorni l'Isis ha ucciso più di 120 persone, tra miliziani e civili, in molti scontri armati. In particolare, gli uomini di Daesh hanno attaccato posizioni governative nel capoluogo di Dayr az Zor, area ricca di giacimenti petroliferi. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria Ondus sono 27 le vittime civili, compresi donne e minori, morti in raid aerei o di artiglieria.