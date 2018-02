Siria, Ong: nuovi raid governativi sulla Ghuta, situazione disperata

Proseguono intensi i bombardamenti aerei governativi siriani sulla Ghuta, l'area a est di Damasco, controllata da gruppi armati delle opposizioni e dove si trovano circa 400mila civili assediati da 5 anni. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), in sei giorni di offensiva aerea e di artiglieria sono 417 i civili uccisi, di cui 96 minori e 61 donne, e 2116 feriti. Molti di loro sono in condizioni disperate.