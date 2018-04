Siria, Ong: massima allerta in basi militari e aeroporti

E' massima allerta nelle basi militari e nei principali aeroporti siriani alla luce delle minacce di attacchi da parte degli Stati Uniti contro obiettivi governativi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), citando fonti militari locali. L'Ondus precisa che i vertici e gli alti quadri delle forze armate siriane sono in stato di allerta, così come gli alleati russi e iraniani.