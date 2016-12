Siria, Ong: dodici civili uccisi dalle guardie frontiera turche

Le guardie di frontiera turche hanno ucciso 12 civili siriani, tra cui 5 minori, nelle ultime 24 ore, facendo salire a 145 persone il bilancio delle vittime al confine tra i due Paesi dall'inizio del 2016. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le persone uccise sono cadute sotto il fuoco turco in tre località distinte: nel distretto di Qamishli, in quello di Ras al Ayn e in quello di Tal Abiyad.