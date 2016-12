Siria,Ong: colpito elicottero russo

Un elicottero russo, colpito dagli insorti siriani, è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, secondo cui il velivolo è atterrato nell'area controllata dalle forze siriane sostenute da Mosca. Non si sa se l'elicottero stesse sorvolando la zona per ritrovare uno dei 2 piloti del jet abbattuto dai turchi. Successivamente i ribelli hanno dichiarato di aver ucciso entrambi i militari.