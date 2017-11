Siria, ong: 50 civili uccisi da bombe regime su due campi profughi

Ci sono anche venti bambini tra le vittime dei violenti bombardamenti lanciati da venerdì dalle forze del regime siriano e della Russia su due campi profughi in Siria, nell'est del Paese. Nelle due località si sono rifugiate le persone in fuga dai combattimenti in corso ad Albu Kamal. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani si contano almeno 50 morti.