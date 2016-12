Siria, ong: 247 morti in 10 giorni

Sono 247, di cui 50 minorenni, i civili morti in raid aerei governativi negli ultimi dieci giorni in Siria. Ad affermarlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). I feriti sono circa un migliaio. Gli attacchi del regime si sono concentrati nella località della Ghouta orientale, area alle porte di Damasco controllata dai ribelli.