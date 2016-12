Siria, ong: "202 civili uccisi ad Aleppo in sette giorni"

Negli ultimi sette giorni 202 civili, tra cui oltre 50 bambini e almeno 20 donne, sono rimasti uccisi ad Aleppo, in Siria. Lo denuncia l'organizzazione non governativa Osservatorio nazionale per i diritti umani Ondus. Nella sola giornata di giovedì, 54 persone sono morte in seguito al bombardamento dell'ospedale della città gestito da Medici senza frontiere.