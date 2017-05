Siria, Ong: 20 civili uccisi in raid Coalizione a guida Usa

E' di circa 20 civili uccisi, di cui 12 donne, il bilancio di raid aerei della Coalizione a guida Usa nel nord della Siria in una zona in mano all'Isis. Lo riferiscono l'Osservatorio nazionale per i diritti umani e media locali. Il bombardamento aereo ha colpito, secondo le fonti, la località di Akayrshe, a sud-est di Raqqa.