Siria, ong: 11 civili uccisi in raid coalizione, anche 5 minori

Almeno undici civili, tra cui cinque minori, tutti della stessa famiglia, sono rimasti uccisi in Siria nelle ultime 24 ore in raid aerei della coalizione a guida Usa nella provincia di Raqqa. A segnalarlo è stato l'Osservatorio nazionale per i diritti umani Ondus, che nel 2016 ha contato un bilancio di 467 vittime civili dei bombardamenti della coalizione, tra cui 108 minori.