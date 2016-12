Siria, ong: 10 civili uccisi in raid su Idlib,un bambino tra vittime

Dieci civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi in Siria, in una serie di bombardamenti governativi e russi sulla provincia di Idlib, in mano ai ribelli. L'ultimo bilancio è dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui salgono così a 96 (tra cui 26 minori) le vittime dei raid dal 20 ottobre. Sotto tiro in particolare le aree di Tamanaa, Hebet, Khan Shekhun, Mozaram Hamdia e Termala.