Siria, offensiva curda vicino a Raqqa: uccisi 76 militanti Isis

Almeno 76 miliziani dell'Isis sono stati uccisi dalle Forze democratiche curde siriane (Fds) in un villaggio a ovest di Raqqa, in Siria. Pesanti combattimenti sono attualmente in corso tra i curdo-siriani e gli jihadisti a Tabqa. L'Fds è riuscito a prendere il controllo di tre quartieri della città, ma non della diga sull'Eufrate dove sarebbero concentrati i miliziani.