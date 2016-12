Siria, Obama: transizione politica

E' una "transizione politica" quello che serve in Siria. Parola di Barack Obama, che lo ha detto in un'intervista esclusiva alla tv francese i-Tele. "Le truppe di terra in Siria potrebbero scacciare l'Isis da Raqqa - ha spiegato -. Ma, a meno che noi non siamo disposti a rimanere in modo permanente laggiù, è di una transizione politica che c'è bisogno".