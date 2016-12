Siria,Obama: "Stop bombe su civili"

Colloquio in videoconferenza tra il presidente Usa Barack Obama e i tre leader europei Cameron, Hollande e Merkel, sulla questione Siria. I capi di Stato hanno sottolineato l'importanza di uno stop immediato al bombardamento indiscriminato dei civili. Si è discusso anche dei passi per alleviare la crisi umanitaria in Siria e l'importanza della missione Nato e il coordinamento tra Grecia e Turchia per gestire il flusso dei migranti verso l'Europa.