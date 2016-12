Siria, Obama preoccupato che Damasco blocchi aiuti umanitari

Il presidente americano Barack Obama si è detto preoccupato per il fatto che, nonostante la riduzione della violenza in Siria grazie alla recente tregua, il governo di Damasco continui a bloccare il flusso degli aiuti umanitari. Gli Usa, ha affermato durante una riunione con i consiglieri per la sicurezza nazionale, "non faranno altri passi negli accordi con Mosca finché non vedranno 7 giorni continui di violenza ridotta e di duraturo accesso umanitario".