Siria, Obama: non è gara con Putin

"Un'azione in Siria non è una gara fra me e Putin: è per fermare la guerra, mettere fine alla crisi dei rifugiati e sconfiggere l'Isis". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che una transizione politica è l'unica strada per una soluzione pacifica. "Perseguiteremo l'Isis in qualsiasi posto, come abbiamo fatto con Al Qaeda", ha poi aggiunto.