Siria,Obama incontra Putin:"Soluzione politica, ma Assad deve lasciare"

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Barack Obama "si sono espressi a favore di un avanzamento verso l'avvio della soluzione politica" in Siria. Putin e Obama hanno parlato "anche dell'Ucraina, e si è notata la necessità della pronta realizzazione degli accordi di Minsk".



Jet abbattuto, Obama si è rammaricato con Putin - Barack Obama ha espresso a Vladimir Putin il suo rammarico per l'abbattimento del Su-24 russo al confine turco-siriano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, al termine dell'incontro di circa mezz'ora tra i due presidenti. "Obama ha espresso il suo dispiacere per l'incidente che ha coinvolto il jet russo, abbattuto dalle forze aeree turche in Siria", ha spiegato Peskov.



Ong: oltre 4.000 civili morti per raid anti-Isis - Sono "più di 4.000" i civili uccisi nei raid aerei anti-Isis in Iraq e Siria dall'anno scorso: lo sostiene un rapporto pubblicato da due organizzazioni per la tutela dei diritti umani tra cui il "Minority Rights Group International" (Mrg). La "maggior parte" delle vittime, più di 2.800, sono state causate "spesso da bombardamenti indiscriminati" compiuti dalle forze di sicurezza irachene, precisa un comunicato che sintetizza il rapporto.



Vittime anche in Siria - "Centinaia" di altri civili sono stati uccisi da raid aerei anti-Isis compiuti dalla coalizione internazionale guidata dagli Usa, dall'aviazione siriana e, più di recente, dalle forze russe, indica ancora il rapporto stilato anche da una nuova Ong, la "Ceasefire Centre for Civilian Rights". Ad essere esposte a bombardamenti, fra l'altro con "barili bomba", sono state le popolazioni di Fallujah e altre città nell'ovest e nord dell'Iraq, Raqqah, Aleppo e altre zone dell'est e del settentrione della Siria, precisa il rapporto sottolineando che ad essere distrutte o danneggiate sono state aree residenziali, scuole, ospedali e moschee.