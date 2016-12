Siria, Obama: Assad esca di scena

E' inevitabile allontanare Bashar al Assad dalla Siria ma "abbiamo tutti interesse a mantenere uno Stato siriano, non vogliamo il caos". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, auspicando una maggiore collaborazione della Russia. Attraverso i contatti con Arabia Saudita, Turchia, Russia ed Iran, Obama scommette sull'avvio di un processo politico che possa sfociare, come primo punto, in un cessate il fuoco in Siria.