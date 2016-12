Siria, Obama a Putin: stop raid

La Russia deve cessare i bombardamenti in Siria contro l'opposizione moderata al regime di Bashar al Assad. Lo ha detto il presidente americano Barack Obama al presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conversazione telefonica. "In particolare - fa sapere la Casa Bianca - Obama ha enfatizzato l'importanza per Mosca di giocare un ruolo costruttivo ponendo fine ai raid aerei contro le forze dei ribelli siriani".