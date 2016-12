Siria, nuovi raid su Aleppo e Hama

Non regge la tregua in Siria. Nel secondo giorno di cessate il fuoco sono stati condotti raid aerei su sei città nella provincia siriana di Aleppo. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, Ondus, basato a Londra. L'Osservatorio non precisa l'identità dei caccia ma, secondo altre fonti sul terreno, gli attacchi sarebbero stati compiuti dalla Russia. L'ong denuncia anche altri raid nella zona nordoccidentale di Hama.