Siria, nuovi raid aerei a Idlib: almeno 28 i civili rimasti uccisi

Almeno 28 civili sono rimasti uccisi in nuovi raid aerei. non si sa se ordinati da Damasco oppure russi, nella regione siriana di Idlib, designata come area di "de-escalation". Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano sui diritti umani. La provincia di Idlib, nel Nord-Ovest della Siria, è controllata dai jihadisti, ha indicato l'Osservatorio. Quattro bambini figurano tra le vittime dei raid che hanno avuto per obiettivo la località di Armanaz.