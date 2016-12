Siria, nuovi duri scontri ad Aleppo: almeno 14 civili morti

Negli scontri tra le forze del regime di Damasco e i ribelli ad Aleppo, in Siria, sono stati uccisi almeno 14 civili mentre da tre giorni si continua a combattere con rinnovata violenza in città. Nei giorni scorsi, con l'intensificarsi dei raid aerei dell'aviazione di Damasco, la situazione in città è precipitata segnando di fatto la fine della tregua avviata a fine febbraio.