Siria, Msf: "100mila persone intrappolate al confine con la Turchia"

Non accenna a fermarsi l'emergenza umanitaria in Siria. Secondo Medici senza frontiere "oltre 100mila persone risultano intrappolate tra il confine turco e le linee del fronte, a seguito della nuova avanzata dell'Isis a nord di Aleppo". Numero destinato tristemente ad aumentare, per Human Rights Watch, infatti, i civili bloccati alla frontiera, quasi totalmente chiusa da circa un anno, potrebbero essere fino a 165mila.