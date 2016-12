Siria, Mosca: vicino un accordo con gli Usa sulla città di Aleppo

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha detto che Mosca e Washington si stanno avvicinando ad un'intesa che in Siria dovrebbe allentare la morsa su Aleppo. "Sto parlando esclusivamente di Aleppo - ha precisato -. Ciò ci darebbe un terreno comune da cui partire per portare la pace in quel territorio". Il Dipartimento di Stato Usa non ha commentato. "Nulla da annunciare in questo momento", ha detto la portavoce Elizabeth Trudeau.