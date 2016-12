Siria, Mosca: tregua a rischio

"Se gli Usa fanno retromarcia sulla Siria si assumono una responsabilità colossale". Parole pesanti quelle del ministro degli Esteri russo Serghey Lavrov sulla polveriera Damasco. Se non saranno istituite linee di comunicazione "oneste" e stabili, avverte, su base "giornaliera, se non ora per ora" tra l'apparato militare russo e quello Usa, gli accordi sul cessate il fuoco in Siria e sull'assistenza umanitaria "non potranno essere messi in pratica".