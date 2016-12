Siria, Mosca: stop raid russi su Aleppo è gesto di buona volontà

La decisione di sospendere i raid aerei su Aleppo, in Siria, in vista della tregua di otto ore di giovedì 20 ottobre è un gesto di "buona volontà dei militari russi". Lo ha spiegato il Cremlino, auspicando come la "tregua annunciata possa essere utilizzare per separare il fronte Al Nusra e gruppi simili dalle altre organizzazioni che sono armate, appoggiate ed equipaggiate dagli Stati Uniti e dai Paesi europei".