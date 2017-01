Siria: Mosca segnala 27 violazioni della tregua, Ankara ne conta 18

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 27 violazioni della tregua in Siria, mentre la Turchia ne ha contate 18, secondo quanto segnala il centro russo per la riconciliazione in un comunicato ripreso dalla Tass. Si precisa che tra le violazioni indicate dai militari russi 8 sono nella provincia di Aleppo, 7 in quella di Latakia, 5 nell'area di Damasco. Ankara ne conta 7 ad Aleppo, 6 a Damasco, 2 a Idlib, 2 a Homs e una a Daraa.