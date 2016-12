Siria, Mosca propone a Usa raid congiunti. No secco dal Pentagono

La Russia propone agli Usa raid congiunti delle forze aeree russe e della coalizione anti-Isis a guida americana dal 25 maggio. L'obiettivo è colpire "i gruppi di Jabhat Al Nusra e formazioni armate illegali che non sostengono la tregua", ha annunciato il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu. Immediata e netta la risposta del Pentagono: gli Usa non stanno collaborando con la Russia in alcuna operazione in quel Paese.