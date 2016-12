Siria, Mosca: "Pronti alla tregua umanitaria ad Aleppo, l'Onu dia il via libera"

Nei giorni scorsi, l'Onu aveva lanciato l'allarme per una "catastrofe senza precedenti" nella città siriana, da mesi teatro del conflitto tra forze governative e ribelli. I numeri del dramma sono scioccanti: quasi duemila civili uccisi in quattro mesi, circa 300mila persone assediate senza accesso a cibo, acqua e medicine.



"Il centro dell'orrore della guerra siriana" - "Aleppo è diventato il centro dell'orrore nella guerra siriana", aveva dichiarato il sottosegretario generale dell'Onu per gli Affari Umanitari, Stephen O'Brien, chiedendo a tutte le parti coinvolte nel conflitto garanzie sulla sicurezza per portare aiuti umanitari nella città. "I piani sono pronti, ma abbiamo bisogno di un accordo tra tutte le parti che ci permetta di fare il nostro lavoro", aveva ribadito O'Brien accogliendo con favore il sostegno di Mosca a una tregua di 48 ore, ma insistendo che "non è sufficiente". "Ogni pausa nei combattimenti deve anche includere chiare garanzie di sicurezza da tutte le parti del conflitto", ha aggiunto il rappresentante delle Nazioni Unite.