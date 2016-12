Siria, Mosca: pronti a proseguire nostra cooperazione con Usa

Mosca è pronta a proseguire la sua cooperazione con gli Stati Uniti per una soluzione della crisi siriana. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, sottolineando come, su ordine del presidente Vladimir Putin, l'esercito russo è pronto a inviare suoi "esperti" militari a Ginevra per una "ripresa delle consultazioni" con gli omologhi americani al fine di trovare delle soluzioni per la "normalizzazione" della situazione ad Aleppo.