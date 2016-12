Siria, Mosca: "Pronti a discutere con gli Usa su Aleppo"

La Russia è pronta ad inviare esperti a Ginevra per discutere i suggerimenti degli Stati Uniti su Aleppo, ma questo incontro dovrebbe tradursi in un accordo sulla procedura dettagliata per liberare la città dai terroristi e per rendere la vita normale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov il giorno dopo l'incontro con il segretario di Stato Usa John Kerry a Roma per i "Med Dialogues".