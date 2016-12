Siria, Mosca: "Nessuna ripresa della tregua umanitaria ad Aleppo"

Non ci sarà nessuna nuova tregua umanitaria ad Aleppo, in Siria. Lo ha detto il vice ministro russo degli Esteri Sergey Ryabkov, citato dalle agenzie locali. "La questione di riprendere la pausa umanitaria non è all'ordine del giorno - ha detto -. La tregua ai combattimenti si è conclusa sabato". Sono ripresi gli scontri tra insorti anti-governativi e miliziani libanesi Hezbollah a sostegno di Damasco, come anche i raid russi.