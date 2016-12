Siria, Mosca: nessun accordo con Usa per uscita ribelli da Aleppo

Mosca non ha mai raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per un'uscita in sicurezza dei ribelli da Aleppo. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia di stampa Ria, smentendo così alcune fonti ribelli citate inizialmente da Reuters secondo cui ai combattenti era stata presentata una proposta dei due Paesi per poter lasciare in sicurezza la città.